Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, indicó que son 59 las empresas que se están investigando, ante el proceso de compra de medicamentos e insumos médicos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 29 de abril en Palacio Nacional, Buenrostro señaló que se revisan estas empresas por diferentes razones.

“En total andamos sobre 59 empresas en total”, indicó.

“Algunas son por incumplimiento, otras son porque presuntamente entregaron información falsa a la hora de hacer el proceso de licitación. Tenemos algunas otras empresas que su objeto social no tiene que ver con farmacéutico, sino son inmobiliarias, son empresas que venden combustibles, y todo eso lo estamos integrando en una investigación”, expuso la secretaria Anticorrupción al indicar que habrá apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas en las investigaciones.

“Nosotros hemos estado continuamente, sugiriendo y recordando a todo el sector salud, a todos los directores de los hospitales que nos ayuden a documentar los incumplimientos de los contratos, porque a fin de cuenta, en la medida que se tengan documentados los incumplimientos de los contratos, más fácil hacemos el procedimiento para estarlos inhabilitando”, declaró.

Mucho del desabasto, dijo, es porque las empresas no cumplen. Acusó que incluso hay algunas que “cínicamente” comentan que prefieren una sanción o una multa que ir a entregar los medicamentos a los estados.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que son 59 las empresas que no han entregado a tiempo, “pero 16 que en particular tienen otros problemas”.

Buenrostro detalló que se tienen otras 16 investigaciones abiertas a empresas farmacéuticas por irregularidades en la compra consolidada.

Sheinbaum recordó que se pudo contener el proceso para que se pagara más caro de lo que realmente cuestan los medicamentos: “Pero si hay muy malas prácticas en las industrias farmacéuticas, no todas, pero siguen muchas con todo y lo que se hizo en el sexenio pasado”.

“Es increíble que se licite, se asigne al costo adecuado, que firmen un contrato que dicen que en una semana empiezan a entregar medicamentos, y pasan tres semanas y no entregan ninguno”, acusó al destacar las sanciones.

“Pero todavía quedan muchos vicios de empresas farmacéuticas y otras no farmacéuticas que se meten a las licitaciones. Entonces ahora se está haciendo todo para que estemos comprando bien, que no haya sobrecosto, que sean de calidad. También se está revisando qué medicamentos deben comprarse (....) Todo esto que ya venía avanzado, pues lo estamos fortaleciendo porque sí hay mucho vicio lamentablemente todavía en la industria farmacéutica”, expresó Sheinbaum.

Al final de la conferencia, Raquel Buenrostro corrigió que la empresa inhabilitada es Biomics, y fue el viernes pasado.

“Tenemos ya una a punto de presentar la denuncia penal por falsificación de documentos, esa es otra, no la puedo decir ahorita porque está en proceso deliberativo.

“Tenemos 16 que también tienen un proceso de registro sanitario con Cofepris, esas 16 ya tienen, digamos, una falta bien ubicada y están también ya caminando su proceso muy avanzado porque participaron para vender medicamentos sin contar con el registro de Cofepris, nadie puede vender un medicamento que no tenga registro de Cofepris, de ese caso tenemos 16.

“Luego hay otras que tienen otro tipo de irregularidades, que son incumplimientos, que son que a lo mejor la empresa no se dedica al sector farmacéutico sino estaban en otro sector y participó para ofrecer; ganan la licitación, pero en realidad no pueden abastecer porque no forman parte de su objeto social. Esas, en total, la suma de todos, da 59. Son 59 en total, 16 con registro sanitario, una inhabilitada y una a punto ya de presentarse la denuncia penal a la Fiscalía por falsificación de documentos”, precisó Buenrostro.

