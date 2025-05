No fueron rosas rojas sino arreglos fúnebres los que adornaron el 10 de mayo a las madres buscadoras que, desde hace 13 años, toman las principales calles de la capital del país con la esperanza de obtener justicia para sus desaparecidos.

Además de exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le ponga fin a la impunidad en la crisis de desapariciones también ruegan porque se detengan los asesinatos en contra de ellas: “Claudia, tú también eres madre, compadécete”, escribieron en letreros.

“Señora presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos darán verdad y justicia, que no serán estrategias para frenar, para prevenir la escalada de desapariciones; la solución va más allá, no somos ignorantes. Somos personas sujetas de derechos, tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor”, reclamaron.

Además, respaldaron públicamente la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de invocar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que la comunidad internacional actúe ante la aguda situación de violencia que se vive en México.

Acusaron que, pese a las atrocidades en el caso Teuchitlán, que se repiten desde hace tres sexenios, el gobierno federal se niega a reconocer que hay un genocidio en el país orquestado por bandas criminales.

Nada qué festejar

En al menos 15 estados, madres buscadoras salieron a las calles para externar que este día no tienen qué festejar, por la desaparición de sus hijos y la falta de apoyo de autoridades para localizarlos.

En Sonora, tras reportar el hallazgo de al menos dos cuerpos sepultados en fosas clandestinas al norte de Hermosillo, la activista Cecilia Patricia Flores Armenta externó que este 10 de mayo no es un día de fiesta, sino un día de lucha por regresar a sus hijos a casa.

En Sinaloa, en las escalinatas de la catedral en Culiacán, cientos de fotos de personas desaparecidas fueron colocadas, con mensajes, como “este 10 de mayo debía de ser la reina de la casa, pero ando buscando a mi hijo”, entre otros textos.

En Zacatecas, al grito de “este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “¿dónde están?, ¿dónde están?, nuestros hijos ¿dónde están?”, se realizó la Marcha de la Dignidad Nacional de las madres buscadoras, en la que en la explanada de la Plaza de Armas fue tapizada con las pancartas y cédulas de sus desaparecidos y los tejidos rojos.

En Guanajuato, madres buscadoras se movilizaron en León, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, Purísima y Ciudad Manuel Doblado para expresar su dolor porque faltan sus hijos.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se realizó una marcha a la catedral, donde se ofició una misa para pedir por las madres que han muerto en la búsqueda de sus hijas y por las personas desaparecidas y víctimas de feminicidio. Hubo manifestaciones en Durango, Coahuila, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Tamaulipas. Con información de los corresponsales.