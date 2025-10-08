El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM) propuso reformar la Constitución para establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a diputados federales, senadores, secretarios de Estado, magistrados y jueces.

"Se pretende garantizar que quienes desempeñen cargos de elección popular lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño", señala la iniciativa.

El diputado del Partido Verde señaló que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede afectar gravemente la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo de los funcionarios públicos.

Por lo que propuso realizar los exámenes de detección de drogas a los legisladores, en el ejercicio de su mandato, y al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.

A los secretarios de Estado se les debería aplicar el examen toxicológico cada año, igual que a los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, durante el tiempo que dure su ejercicio.

La iniciativa expone que los legisladores del Congreso de Baja California Sur se han sometido desde hace varios años a exámenes toxicológicos para la detección de uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos, los cuales en acato a la ley se tienen que practicar de manera anual.

Y las sanciones por dar positivo en el examen toxicológico es la destitución del cargo.

