Bajo el hashtag #LutoNacional, políticos y periodistas promueven un luto de 24 horas en respeto a la desaparición y asesinato de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco.

Los familiares de los jóvenes Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime confirmaron su asesinato a tres días de reportar su desaparición y tras la difusión de videos en los que se observaba que fueron obligados a golpearse y asesinarse por miembros del crimen organizado.

Ante ello, la senadora Xóchitl Gálvez compartió una imagen en negro con la leyenda Lagos de Moreno para anunciar que por 24 horas no tendrá actividades políticas y en redes sociales en respeto a la tragedia que ocurrió en Jalisco.

La legisladora condenó la indiferencia y mencionó que no podríamos ser indiferentes ante el dolor por lo que explicó que "En respeto a las familias de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, suspenderé el uso de mis redes sociales por 24 horas y el día de mañana no tendré agenda, salvo mi participación en el foro".

En #LutoNacional por los jóvenes de Lagos de Moreno.



En respeto a las familias de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, suspenderé el uso de mis redes sociales por 24 horas y el día de mañana no tendré agenda, salvo mi participación en el foro.



Asimismo, el columnista de esta casa editorial, Héctor De Mauleón, así como líderes de asociaciones civiles, escritores y escritoras se sumaron a la iniciativa.

El hashtag #LutoNacional que refiere al crimen en Lagos de Moreno es tendencia en la red social X, antes denominada Twitter y usuarios o funcionarios públicos la han hecho viral.

La autora de la novela "Cuerpos robados", Tezah Marzeri compartió el texto Los Nadies de Eduardo Galeano para hablar del caso y anunciar el luto nacional.

Condenan "chiste" de AMLO al cuestionarlo por desaparición de jóvenes de Lagos de Moreno

Al término de su conferencia mañanera de este miércoles 16 de agosto en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contó un “chiste” al ser cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.

Entre los gritos de los periodistas que solicitaban información sobre los jóvenes, el presidente López Obrador hacía gestos de que no escuchaba.

“Ayer me decía un amigo, decía su esposa: ‘Que me des 200 pesos para ir al mercado’. ‘¡No oigo, por acá, por el otro (oído)!’. ‘Que me des 500 pesos para ir al mercado’. ¡Mejor los 200!”, expresó entre risas el Presidente.

