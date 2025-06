El PRI no formará parte de la comisión plural de senadores que viajará a Washington para buscar entrevistarse con sus contrapartes de Estados Unidos para tratar de convencerlos de no aprobar un impuesto a las remesas de los migrantes, anunció el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara Alta, Manuel Añorve Baños.

En entrevista, el legislador explicó que la decisión de no integrarse a la comitiva que viajará este miércoles a la capital estadunidense obedece a que el PRI no va a avalar una visita a la capital estadunidense de manera improvisada, sin una agenda formal y luego del escándalo de la “farsa de elección judicial”.

Añorve señaló que esta visita representa "una farsa de imagen" y una manera de avalar lo que calificó como un "desastre" institucional en México, con la reciente elección al Poder Judicial.

“Y simple y sencillamente no estamos de acuerdo en ir a destiempo. (…) Y nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa de imagen. (…) Entonces al punto, venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington”, declaró.

“No vamos a cargar con el desprestigio que ha generado la elección del domingo pasado con señalamientos internacionales puntuales de terminar con el equilibrio de poderes en este país que tanto costó generar este equilibrio democrático plural”, subrayó.

El senador de Guerrero, en cambio, propuso reanudar las reuniones interparlamentarias entre el Congreso mexicano y el estadounidense, con una agenda amplia que incluya no solo el tema de remesas, sino también seguridad, migración y aranceles.

Criticó a la llamada Cuarta Transformación (4T) por haber roto vínculos bilaterales fundamentales desde el sexenio anterior, y responsabilizó a este movimiento político de debilitar la política exterior de México.

Añorve subrayó que el PRI seguirá respaldando a los migrantes mexicanos y buscará establecer comunicación directa con organizaciones de connacionales en Estados Unidos. "Siempre hemos estado cerca de ellos", dijo.

Recalcó que ir a Washington en esta comitiva oficial “es ir a avalar el desastre la desaparición del equilibrio democrático, la desaparición del Poder Judicial Federal y simple y sencillamente no estamos de acuerdo en solamente ir a destiempo”.

kicp/bmc