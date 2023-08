Carmen Sánchez tendrá audiencia este 24 de agosto, ya que la defensa de su agresor, Efrén García Ramírez interpuso una apelación con la finalidad de revocar la condena y de esta manera quedar absuelto.

“Estoy con la esperanza que los juzgadores de justicia dejen firme la sentencia, es muy desgastante para nosotras las víctimas, me llena de rabia que mi palabra se ponga en duda, en varias ocasiones”, dijo Carmen Sánchez en entrevista para EL UNIVERSAL.

La activista reiteró que las pruebas de la violencia que Efrén perpetró están en su cuerpo, debido a su misoginia: “estas pruebas están en mi cuerpo, qué más necesitan para que la sentencia quede firme. Yo soy la víctima y Efrén es el culpable.”

Lee también: Agresor de Carmen Sánchez apela a su sentencia por ataque con ácido

También exige al Poder Judicial y a todas las instituciones correspondientes que quede firme la sentencia. A casi diez años del ataque en tentativa de feminicidio, Carmen Sánchez ha alzado la voz para lograr el reconocimiento del daño del cual fue víctima.

Carmen Sánchez, víctima de ataque con ácido proyectando consignas frente a Palacio Nacional. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Sánchez recalca que el daño no solo lo hicieron a ella, también a su familia. Al no saber qué va a pasar. “ya no sabemos qué más hacer. Mi cuerpo ha sido mi territorio de lucha pero también de defensa, al defenderme de su familia (de Efrén), de todo lo que me han puesto en redes sociales, defenderme de la sociedad que también ha sido juzgadora”.

Lee también: A 9 años de ser atacada con ácido y lograr condena histórica para su agresor; Carmen Sánchez se somete a su cirugía 65

La defensa de Carmen también apeló porque la juez no tomó en consideración las pruebas que aportaron como asesoría jurídica para determinar una reparación del daño, con la finalidad de reconocer que sufrió una afectación directa a su proyecto de vida.

El 11 de mayo, Carmen obtuvo la primera sentencia histórica por un ataque con ácido en tentativa de feminicidio en México y América Latina, por 46 años y ocho meses. Una multa de 212 mil 545 pesos y el pago de 3 millones 987 mil 208 pesos como reparación del daño.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp/rcr