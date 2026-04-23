El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en coordinación con Fundación Teletón, Domus Instituto de Autismo, la Asociación Regiomontana de Niños Autistas A.B.P. (ARENA) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), presentaron el primer “Estándar de Competencia en Autismo”, cuyo objetivo consiste en alcanzar una atención más profesional, accesible e incluyente en México para personas autistas.

Durante la presentación, Guillermina Alvarado Moreno, directora del CONOCER, explicó que la creación del estándar, denominado "Prestación de cuidados básicos a infancias con autismo entre 3 y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo", “no es un producto de la casualidad, sino de una alianza sin precedentes entre las instituciones, lo que es el testimonio más fiel de lo que podemos lograr cuando el conocimiento y el corazón se ponen al servicio de los sectores que más lo necesitan”.

“Esta unión de esfuerzos demuestra que para atender necesidades tan específicas y profundas, como las que presenta el espectro autista, la colaboración es la única vía. Sin un trabajo en equipo esto nunca se hubiera podido lograr. Solos no avanzamos a ningún lado, lo tenemos que hacer en equipo”, dijo.

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En ese sentido, Alvarado Moreno sostuvo que el estándar representa un hito histórico en México, “porque nuestro país se coloca a la vanguardia creando una referencia que no sólo servirá para nuestras instituciones, sino que será un faro nacional e internacional”.

En su intervención, Adrián Felipe Gutiérrez Bravo, director del Centro Autismo Teletón, destacó que el estándar está dirigido a familias, docentes, maestras sombra y personas con conocimientos básicos en autismo que buscan profesionalizar su labor a través de la certificación, ampliando así las oportunidades de formación y reconocimiento de competencias en México.

Presentan Estándar de Competencia en Autismo (23/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En ese tenor, precisó que el proceso se desarrolla en tres etapas: alienación, donde se obtienen los conocimientos; evaluación, donde se realiza una valoración del desempeño de los candidatos a certificarse con base en las competencias obtenidas; y certificación, donde se reconoce la capacidad, preparación y el compromiso de los candidatos.

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Además, resaltó que la certificación no tiene requisitos académicos, “cualquier persona que decida capacitarse o alienarse tiene el derecho de hacerlo y esa es la magia, porque la certificación es para todas y para todos”.

Por su parte, Brenda Cervantes Luna, directora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), enfatizó que el estándar “no se trata de un trámite ni de un documento más. Fue un proceso riguroso, cuidadoso y profundamente comprometido con hacer bien las cosas”.

“Este estándar busca acompañar a las personas, respetar su diversidad y promover su desarrollo, autonomía y su calidad de vida”, expresó.

Con respecto a los parámetros con lo que se concibió el estándar, Cervantes Luna detalló que el trabajo se apegó a los principios de la ciencia, contempló una revisión de evidencia internacional, se realizó un análisis de las herramientas que han demostrado efectividad y se descartó aquello que no tenía sustento científico y que podía resultar perjudicial para quien lo trabajara.

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