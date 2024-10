“No podemos ponernos una venda en los ojos, requerimos una justicia cercana y transparente. No hay duda de que la justicia debe reformarse profundamente para que los mexicanos tengamos acceso a ella y que tengamos la justicia de puertas abiertas”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, durante la presentación de la serie documental de entrevistas Voces del Nuevo Poder Judicial.

En el evento de estreno de la serie original del portal El Ceo, dirigido por Mario Maldonado, colaborador de EL UNIVERSAL, la ministra precisó que se requiere una transformación de fondo en el sistema de justicia para que sea de puertas abiertas, es decir, al alcance de todos, hecho por el que no hay que resistir al cambio pues “el que no cambia si queda rezagado, como la justicia está rezagada” hoy en día.

“Las instituciones necesitan renovarse y por eso es que lo haremos. Es fundamental tener una justicia en donde las personas sean el eje central de cada decisión del juzgador y para ello quiero seguir aportando mi trabajo, porque creo en la justicia que debe alcanzar a todas las personas. Creo en un poder judicial transparente y honesto, que garantice una justicia para todas y todos”, dijo la ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El primer capítulo de la producción se titula: “Una vida dedicada a la justicia de puertas abiertas”. Consiste en una charla de Esquivel Mossa con el periodista Jorge Fernández Menéndez quien, entre otros temas como la reforma al poder judicial, aborda la controversia por el supuesto plagio de tesis de la ministra el pasado 21 de diciembre.

“Una vida dedicada a la justicia de puertas abiertas”, documental sobre la ministra Yasmín Esquivel con la participación de los periodistas Mario Maldonado y Jorge Menéndez. Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La ministra agradeció a Mario Maldonado y Jorge Fernández Menéndez por abordar este y otros temas. También por permitirle acercarse al público a través de la producción pues consideró que es importante acercar a los ministros a las personas para que conozcan quiénes son los que imparten justicia en el país.

“Es sumamente valioso, para quienes desde el poder público servimos a la ciudadanía, contar con la oportunidad de que nos conozcan, cuál ha sido la trayectoria, cómo hemos llegado a ocupar los cargos, cómo hemos superado los retos, los logros, cómo cumplimos nuestros objetivos en el servicio público y también cuáles son nuestras motivaciones para aspirar a otro.

“Esto cobra mayor relevancia frente a la coyuntura de la Reforma al Poder Judicial Federal, que transita por una elección de juezas y jueces, de magistradas, de magistrados, de colegiados, de jueces de distrito, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para quienes legítimamente aspiramos a contender”, expresó.

En el episodio que protagoniza, Yasmín Esquivel Mossa muestra los pasos de su carrera en el servicio público hasta llegar a donde está hoy; cómo fue que encontró su vocación en servir a la ciudadanía desde hace 40 años desde diversas posiciones en el servicio público judicial; su lucha de género para llegar a ser la mujer número 12 en la SCJN durante toda la historia de México y su trayectoria como una mujer “producto del esfuerzo”.

“Hoy reconozco la urgencia de modernizar los órganos de impartición de justicia, hacerlos cercanos a las personas, la necesidad de tener juzgadores con sensibilidad social que dirijan su función hacia un auténtico cambio social.

“Como mujer que ha padecido en distintos momentos obstáculos que nos impone la cultura patriarcal, me he empeñado en dar voz a todas aquellas mujeres y niñas que carecen de ella, para que miren mi trayectoria y se atrevan a alcanzar esta o cualquier otra posición. Mi lucha por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes es incesante. Hoy tenemos una mujer en la presidencia de la República, un congreso paritario, congresos locales y ayuntamientos con paridad de género. Así que vamos por la ruta correcta, derribando obstáculos y prejuicios, haciendo escuchar nuestra voz”, dijo.

Con la misma importancia recordó la controversia sobre el plagio de su tesis y adelantó que en el documental explica nuevamente cómo el presunto plagio de su tesis fue un asunto difícil cuyo manejo mediático truncó su aspiración de alcanzar la presidencia de la Corte.

“Sin duda, fue un asunto muy difícil, cuyo manejo mediático en efecto troncó mi aspiración para alcanzar la presidencia de la Corte, y que más que descargar mi aspiración, puso en duda mi autoridad moral, mi integridad, pero reitero, mi trayectoria en el servicio público de 40 años me legitima.

“Sin duda alguna, los obstáculos y desafíos que me han presentado me enseñaron a ser fuerte y resiliente, a tener temblanza frente al ataque y la crítica, pero también a escuchar a aquellos que piensan diferente.

“No soy una mujer improvisada, que quede claro, no me inventé hoy, tengo ya varias décadas en el servicio público y en la función jurisdiccional, soy una mujer de principios y valores, mi esencia y legitimación está justamente en mi trayectoria. Es por eso que hoy, incluso participo en la elección del próximo año para ministras y ministros de la Corte. Esta es una posición que me llena de orgullo, por ser el más alto honor de mi vida, defender los derechos de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los adolescentes, de personas transgénero, de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, de aquellas que se encuentran privadas de su libertad o en internamiento forzoso”, finalizó Yasmín Esquivel Mossa.

jf/bmc