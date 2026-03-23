Como parte de su gira de este fin de semana por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró avances de la coquizadora de la refinería de Salina Cruz, con la empresa ICA Fluor, para producir más gasolina y diesel en vez de combustóleo, que es más contaminante.

Desde la torre de coquización, Sheinbaum Pardo indicó que se lleva un avance de 76% y señaló que la refinería se moderniza desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.