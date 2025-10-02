Al manifestar que "antes no había inspección, ahora va haber inspección", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con las nuevas medidas de seguridad, todos los vehículos que transporten gas LP estarán sometidas a una inspección con el objetivo de que los vehículos no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y los cuales serán monitoreados desde un centro de vigilancia localizado en la Secretaría de Energía (Sener).

En conferencia de prensa matutina, la jefa del ejecutivo federal señaló que todos los vehículos que transporten este combustible deberán serán inspeccionadas, tendrán un gobernador de velocidad, así como un GPS.

"En pocas palabras: antes no había inspección, ahora va haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía a la autoridad, ahora no, ahora va haber una inspección. Antes era un inspección visual nada más, ahora no, ahora se tiene que hacer pruebas. Eso es lo primero.

"Segundo, todos los vehículos que transportan gas LP, ya sea un centro de almacenamiento o directamente a las viviendas, o a los comercios o para el transporte vehicular, tienen que tener un gobernador de velocidad, es decir, no pueden ir a máximas velocidades más que lo que establece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Todos van a tener un GPS y va haber un centro de monitoreo. Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea. Entonces hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía.

"Y tercero, entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Esos son los tres más importantes y con ello se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente. Esos son esencialmente las modificaciones que mañana salen en la nueva Norma", explicó.

