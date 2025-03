La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el nuevo fiscal de Morelos, Édgar Maldonado, podría revisar las acusaciones de presunto abuso sexual contra el legislador federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, luego de que en la Cámara de Diputados se desechó la propuesta de desafuero.

La Mandataria llamó a revisar el contexto de esta denuncia que se hizo ante el entonces fiscal Uriel Carmona, a quien señaló de ser encubridor de feminicidios.

Sheinbaum afirmó que su gobierno siempre estará con las mujeres, pero en casos como este, debe haber “pruebas suficientes”.

“Siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia?, ¿de dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador?, ¿quién la hizo?, ese fiscal de Morelos ¿qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local.

“Entonces, solamente para que se ponga en contexto. Y es una decisión de la Cámara. La fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer”.

En Palacio Nacional, recalcó que la decisión de desechar la propuesta de desafuero de Blanco fue de la Cámara de Diputados.

“Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso, pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe de hacerse justicia a las víctimas, siempre, pero es importante ver el contexto de donde vino”, añadió.

Rechaza alianza con el PRI

Sheinbaum rechazó que exista una alianza de Morena con el PRI, luego de que ambos votaran a favor de desechar la propuesta de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Aclaró que una cosa es que por un tema estén de acuerdo los diputados de ambos partidos, y otra que exista una alianza con el tricolor.

“¡Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI! O sea, imagínense lo que diría el pueblo”, expresó.

“Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca alianza electoral con el PRI. No, pues no, imagínense, con Alito [Alejandro Moreno, líder nacional del PRI] no, no, no”, concluyó la Mandataria.