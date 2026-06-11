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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los funcionarios de Pemex están preparando un documento sobre el llamado "huachigas", es decir, el robo de gas licuado de petróleo, que aumentó en 377% en los últimos seis años, de acuerdo con datos de la empresa pública del Estado.
"Están terminando una parte que tiene que ver con la adecuación de la base de datos, para que se den todos los argumentos de qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué es lo que se está haciendo", expuso.
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Dijo que solicitará a Juan Carlos Carpio Fragoso, director de Pemex, u otro funcionario de la empresa estatal, que presente detalles del robo de gas en una conferencia de prensa.
"Vamos a pedirle a Pemex que venga para informar", refirió.
em/apr
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