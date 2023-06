Antonio Pérez Garibay quien es diputado federal y padre del piloto Sergio Checo Pérez, acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo en una asamblea informativa en Mexicali, Baja California.

Si bien Pérez Garibay no tuvo participación, él junto con otros invitados estuvieron en el temple principal acompañando a la exmandataria capitalina.

Durante el evento, que forma parte de la búsqueda de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena rumbo al 2024, Sheinbaum Pardo criticó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya invalidado el Plan B de la Reforma electoral, por lo que ahora el Plan C es darle continuidad a la Cuarta Transformación, tal como lo ha comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Todo lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador todo lo vota en contra (la Suprema Corte), y hace unos meses dijo el presidente que si no hay plan B va a haber Plan C, ¿Saben cuál es el Plan C? Que siga la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México que no haya ninguna regresión", aseguró.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum destacó que en México cada vez más personas están conscientes de que llegó el momento de que ellas sean las grandes protagonistas de la historia, y dijo que "la Cuarta Transformación tiene cara de mujer".

Finalmente, la exjefa de Gobierno enfatizó en la necesidad de que el movimiento de la 4T continúe dando pasos firmes a favor de toda la ciudadanía, pues garantizó que México está viviendo uno de los mejores momentos de su historia al tener un presidente que dejó de gobernar para unos cuantos y que sobre todas las cosas ha trabajado para eliminar la corrupción que imperaba en gobiernos pasados.

"Si Sheinbaum no es presidenta de México, me retiro de la política", advierte papá de Checo Pérez

Antonio Pérez Garibay, diputado federal por Jalisco, expresó su apoyo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su aspiración a la presidencia en 2024.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el padre del piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, advirtió que si Sheinbaum no es la próxima presidenta, se retirará de la política.

"Nos encontramos aquí en Hermosillo, Sonora, con la próxima presidenta de México, la Doctora Claudia Sheinbaum. Si ella no es presidenta me retiro de la política", expresó.

