Kenia López Rabadán anunció que el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República defenderá los presupuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los organismos constitucionales autónomos.

“Hay una latente amenaza por parte de Morena de que se reduzcan los presupuestos. Nosotros, desde Acción Nacional, acompañaremos la lucha para que no se lastime a la Corte, al INE, al INAI. Ojalá Morena entienda que no es destruyendo a las instituciones como van a ganar las próximas elecciones”, subrayó.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de los senadores panistas adelantó que de haber un intento de la mayoría legislativa por recortar el presupuesto de los órganos del Poder Judicial, se acudirá a las instancias jurisdiccionales correspondientes para combatir cualquier disminución de recursos.

“Si Morena llegara a proponer una reducción en el Poder judicial, estaremos analizando interponer un recurso judicial. No pueden darse pasos hacia atrás. Hoy México necesita justicia, transparencia y democracia”, puntualizó.

En otros temas, la senadora blanquiazul resaltó que el Frente Amplio por México “crece como la espuma” y prometió que “sacaremos al mal gobierno de Morena el próximo año”, tanto de la Ciudad de México como de la Presidencia de la República, tras destacar que “las encuestas lo dicen, le vamos pisando los talones a Morena y los rebasaremos”.

Dijo que Morena no ha dado resultados y por eso es hora de que se vayan, ya que es claro que no han hecho una buena administración pública y se han valido del poder para robarse el dinero de los mexicanos.

“La corrupción en Morena es lastimosa. Han beneficiado a los amigos y familiares del Presidente con contratos a modo. Han dejado a la gente sin medicinas y hoy pretenden manipular las cifras de desaparecidos. Morena es sinónimo de ineficiencia”, aseguró.

Sobre la contienda interna en Morena, afirmó que fue un fracaso, puesto que ni con todo el dinero tirado y el desaseo brutal que hicieron las “fichitas” de López Obrador, levantaron.

“Su obsesión porque desde Palacio Nacional los elijan los convirtió en sus peores versiones. Se acusaron entre ellos y se denunciaron por falta de piso parejo. Hasta el último minuto de su ilegal campaña demostraron que no tienen nada de demócratas”, acusó.

Cuestionada sobre la crisis de inseguridad ocasionada por la extorsión de los criminales contra los productores de limón y aguacate, comentó que en el México real, no en el de Palacio Nacional, las familias de todo el país viven con miedo por ver salir cada día a sus seres queridos y el riesgo de que no regresen a sus hogares.

“Hoy López Obrador dijo que la violencia en Michoacán es un acto publicitario, y claro, lo dice desde la comodidad del Palacio Nacional, pero no señor Presidente, no se equivoque, la desesperación, el miedo e incluso el terror que viven los michoacanos, no debe descalificarse desde el gobierno con esa insensibilidad que ofende y lastima”, puntualizó.

asf/rmlgv