El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que el 27 de noviembre se cumplió con el pago correspondiente (indemnización) a personas magistradas de circuito y juzgadoras de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Esto debido a que cientos de jueces y magistrados fueron cesados o dimitieron en participar de la elección judicial de junio pasado.
“Si alguna persona tiene dudas sobre su situación o respecto al pago, se revisará de manera particular caso por caso a fin de realizar las aclaraciones correspondientes”, refirió el OAJ en un comunicado.
“Para solicitar una cita y recibir atención personalizada, ponemos a su disposición el número telefónico 555449-9500 extensión 1912 con la Licenciada Carina Lizarde López”, agregó.
En el transcurso de la tarde de este lunes exjueces y magistrados se concentraron en la sede del OAJ y sostienen una reunión con el presidente del Órgano, Néstor Vargas Solano, para acordar el pago de indemnizaciones a más de 200 juzgadores.
Los inconformes insisten que se corrija el pago que recibieron el 27 de noviembre que fue menor al que por ley corresponde.
