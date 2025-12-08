Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Sheinbaum se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional; asumirá la presidencia del CCE el 10 de diciembre, detalla

El () informó que el 27 de noviembre se cumplió con el pago correspondiente (indemnización) a personas magistradas de circuito y juzgadoras de distrito del Poder Judicial de la Federación.

Esto debido a que cientos de jueces y magistrados fueron cesados o dimitieron en participar de la elección judicial de junio pasado.

“Si alguna persona tiene dudas sobre su situación o respecto al pago, se revisará de manera particular caso por caso a fin de realizar las aclaraciones correspondientes”, refirió el OAJ en un comunicado.

“Para solicitar una cita y recibir atención personalizada, ponemos a su disposición el número telefónico 555449-9500 extensión 1912 con la Licenciada Carina Lizarde López”, agregó.

En el transcurso de la tarde de este lunes exjueces y magistrados se concentraron en la sede del OAJ y sostienen una reunión con el presidente del Órgano, Néstor Vargas Solano, para acordar el pago de indemnizaciones a más de 200 juzgadores.

Los inconformes insisten que se corrija el pago que recibieron el 27 de noviembre que fue menor al que por ley corresponde.

