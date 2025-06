La Misión de Acompañamiento de Personas Expertas Electorales Internacionales, invitada por el INE para las elecciones judiciales de este 1 de junio, no constataron la existencia de “acordeones” al argumentar que solo vieron ”notas personales de apoyo”, así como justificaron el abstencionismo de cerca del 87% del electorado.

En rueda de prensa en la macro sala del INE, la jefa de la misión Katia Uriona fue cuestionada sobre los llamados acordeones que se distribuyeron previamente a la elección y que habrían beneficiado a candidatos como Lenia Batres y a lo que respondió que no constataron ese tipo de prácticas.

“Respecto al uso de las notas personales un significativo número de personas votantes sí portaban sus sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación”, dijo la observadora boliviana.

Sin embargo, “la misión no no ha encontrado en su recorridos el uso de de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva sobre este recurso que se ha planteado diversos medios”.

Minimizó la baja participación en las urnas y expuso que corresponderá a la población mexicana en términos de su ejercicio democrático hacer una valoración sobre el alcance de esta votación.

Lo anterior, entendiendo que varía incluso algunos estados donde hay una votación más significativa en términos porcentuales 15 o 20% de población que ha ido a votar.

Expuso que lo ocurrido este domingo en México es relevante para la región la experiencia mexicana en tanto está generando un proceso histórico respecto a una forma de elección de sus autoridades judiciales.

Yara Campo, observadora panameña, dijo al respecto que los acordeones “que en mi país se llaman baterías” se tiene que que averiguar, porque en este momento no tienen certeza de su existencia.

Sobre el alto abstencionismo, comentó siempre en las elecciones generales hay votaciones altas. Sin embargo, en las consultas ese porcentaje es la mitad y la explicación siempre ha sido el que no hay un componente político específico que induzca al votante a cumplir con ese derecho y deber de voto.

