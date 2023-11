Ensenada, BC.- Tras la aprobación hace unos días del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “nunca, aunque quisieran” el bloque conservador en la Cámara de Diputados tendrá mayoría calificada por lo que, afirmó, no podrán eliminar de la Constitución el aumento anual a la Pensión de Adultos Mayores.

Al supervisar el avance de los programas sociales en la entidad, el jefe del Ejecutivo federal destacó que a partir del 1 de enero de 2024, la Pensión de Adultos Mayores aumentará un 25% por lo que pasará de 4 mil 800 pesos a 6 mil pesos bimestrales.

Lee también AMLO responde a la "mala fe" de Calderón: "Sheinbaum es un caramelo", dice

“Hay en la Constitución un artículo transitorio donde se establece que año con año tienen que ir aumentando la Pensión a los Adultos Mayores.

"¿Saben que para quitar este programa necesitarían mayoría calificada? ¿Qué es eso? No es mayoría simple, no es 50% más uno, no. Es mayoría calificada que significa 66% de los votos no es 50, no es la mitad. Es tener 66% y nunca van a tener los conservadores 66% aunque quisieran”, dijo.

Lee también AMLO, "muy contento" con elección de candidatos de Morena; ganadores y perdedores se "portaron al 100", dice

Acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila (Morena), el Mandatario federal pidió a la población no preocuparse por el cambio de gobierno en 2024, pues “es para bien. Es continuidad con cambio. No se preocupen”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rcr