San Felipe, BC.-Luego que el expresidente Felipe Calderón ironizara que Claudia Sheinbaum tiene un caramelo como bastón de mando tras el resultado del proceso de elección de Morena para definir a los candidatos a nueve gubernaturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó estas críticas como de “mala fe” y aseguró que la virtual candidata presidencial del partido guinda es “un caramelo”.

En reunión con medios de la fuente presidencial tras supervisar los avances de programas sociales en San Felipe, Baja California, el jefe del Ejecutivo federal calificó al exmandatario como “el señor usurpador” y de alguien que “no tiene autoridad moral”.

Señaló que la exjefa de gobierno de la Ciudad de México es una mujer excepcional, honesta, "buenisíma" y “es mejor que yo”.

“Son de mala fe. Y son expresiones de gente que no tiene autoridad moral. Para decirlo de manera clara, el león piensa que todos son peludos. No es así. En nuestro movimiento hay principios, hay ideales, y quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum, y es una mujer excepcional, honesta, que yo le tengo todo el respeto. Es mejor que yo, mejor que yo. No puedo decir más, porque entonces me van a cepillar. Pero es buenísima. Buenísima.

“Lo que pasa que el señor usurpador, porque él no ganó la Presidencia a él lo impusieron. Está ya en España, creo, con Salinas, con el licenciado Peña Nieto. No sé por qué les ha dado por irse a Madrid. Allá están los tres. Y pues está muy molesto”, dijo.

El presidente López Obrador acusó a Felipe Calderón de ser partidario de Agustín de Iturbide, de Santa Ana, de Porfirio Díaz y del exdictador español Francisco Franco.

“Yo soy su partidario de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Juárez. Él no le tiene respeto a Juárez ni respeta al general Cárdenas. Yo sí. Para mí, el mejor presidente de México es el presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo; el presidente Madero, el presidente Lázaro Cárdenas. Somos distintos. Él es conservador, yo no. Él es dado a utilizar la fuerza”

“Porque puso un bastón de caramelo y dijo el bastón de caramelo", se le cuestionó.

“Hay una canción hasta de de Cri- Cri, del caramelo (`El rey de chocolate´). Sí, sí, sí es un caramelo, Claudia es un caramelo”, dijo.

