Ante los dichos del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien rechaza la postura del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; madres buscadoras de Chiapas aseguraron que el político miente, pues en México la crisis de desapariciones incrementa todos los días.

“Sabemos que Noroña, el senador, habla de que no hay desaparición forzada, sí hay porque que interviene es el gobierno y tenemos casos aquí de una compañera. Sí es sistemática porque está ocurriendo todos los días, en Chiapas hay 2 mil 220 desaparecidos.

Así es que él está mal, tiene razón la ONU y nosotros nosotras las madres vamos a buscar la ONU porque ellos sí tienen la razón”, expresó Adriana Gómez, fundadora del colectivo Madres en Resistencia.

Esta tarde, en conferencia de prensa en el Senado de la República, mujeres activistas quienes buscan justicia por sus hijas e hijos, lamentaron los dichos de Noroña y expresaron que minimiza constantemente el sentir de familiares que buscan a sus seres queridos.

“Sí hay desaparición forzada en donde intervienen sujetos armados con uniformes de la de la Fiscalía, sujetos armados que con uniformes de los militares. Vamos a buscar nosotras a la ONU para poder ver que apoyen todos estos casos que que tenemos, son bastantes. Desgraciadamente las madres no todas pueden venir porque la situación económica no está muy buena, entonces nada más acudimos algunas. Lo que acaban de decir hace rato, el senador Noroña, no es verdad porque las propias madres con sus testimonios van a desmentir lo que él está diciendo, que no hay desaparición forzada, que no hay desaparición sistemática que la ONU miente, la ONU no miente”, aseguró Irinea Buendía.

Madres buscadoras asisten al Senado de la República y se entrevistan con diferentes legisladores. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Acompañadas por el senador Ricardo Anaya, las buscadoras y activistas: Janet Meza, Estela Santos Rodriguez, Hilda moreno hernandez, Irinea Buendía Cortez, Adriana Gómez Martínez, Silvia Ordaz Betanzo, Isabel Torres Aquino y Liliana Pérez Gutiérrez, denunciaron la falta de políticas en materia de desaparición y feminicidios.

“Lo que dice la ONU es verdad, porque a mi hija me la robó la fiscalía. Ellos desaparecieron a mi hija hace más de 2 años y casi 4 meses, ellos se lo llevaron. También esto es sistemático porque en Chiapas desaparece al menos dos o tres personas diarias ahí en el estado de Chiapas. Todo es verdad, lo que dice este señor Noroña es un mentiroso porque con él nos reunimos en el estado de Chiapas en San Cristóbal de las casas y él nos dijo que nos iba a ayudar, que él nos creía y que nos iba a apoyar, cosa que desde esa vez ya no lo volvimos a ver”, denunció Isabel Torres.

Mientras que Liliana Pérez Gutiérrez, madre de de Luis Manuel y Valentín Pérez desaparecidos el 28 de febrero del 2024 en Chiapas de Corzo, Chiapas, denunció que a las 4 de la mañana interrumpieron en su domicilio personal del ejército mexicano.

“Vestidos de ropa militar, botas, chalecos de fiscalía, cascos y con cámaras grabando. Se llevaron a mis dos hijos, Luis Manuel Pérez de 19 años, activo en el ejército mexicano y Valentín de 16 años. Lo que dice la ONU, sí es verdad. La desaparición forzada sí existe porque mis hijos me lo robaron de mi domicilio y un menor de edad, son mis únicos dos hijos. No sé por qué dicen que no existe la desaparición forzada en Chiapas”, lamentó.

Así, denunciaron más casos similares que ocurrieron en el estado de Chiapas y anunciaron que van a buscar a la ONU y reiteraron que Noroña “es simplemente un mentiroso, nos dijo en el estado de Chiapas que nos iba a ayudar y que nos iba a apoyar y hasta hoy fecha no lo ha hecho”.

Madres buscadoras asisten al Senado de la República y se entrevistan con diferentes legisladores. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

