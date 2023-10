Valle Chalco, Méx.— El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexto y último año de gobierno en Valle de Chalco, el municipio emblemático de la política social de su principal rival político, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (PRI) 1988-1994.

En un ambiente de despedida y con las arengas de sus simpatizantes de: “¡Reelección! ¡reelección! ¡reelección!, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que “ya está todo preparado”, no habrá desviaciones y continuará el movimiento de transformación.

En un acto masivo en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, acompañado de los integrantes de su gabinete del bienestar y de la gobernadora Delfina Gómez (Morena), el Mandatario federal pidió tener confianza.

“Tengan confianza porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional, no va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento”, dijo.

Entre porras y vítores, el Presidente convocó a no dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, en favor de la transformación del país, porque hicieron mucho daño esos políticos corruptos, neoliberales, neoporfiristas.

“No van a regresar por sus fueros, se acabó la robadera”, dijo.

Cada vez que el presidente López Obrador deslizaba que había terminado su ciclo, sus seguidores arengaban: “!Reelección, reelección, reelección!”.

Y las mismas veces las rechazaba argumentando que es “maderista”, fiel al postulado del apóstol de la democracia de “sufragio efectivo, no reelección”.

“Y no voy a estar, después que termine [el sexenio], ni de jefe máximo ni de guía moral ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro, porque también no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, opinó.

Contento, apapachado por sus leales, el Jefe del Ejecutivo federal hizo una consulta a mano alzada —en Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca— donde preguntó a los habitantes de esos municipios si la maestra Delfina Gómez había hecho un buen gobierno, 15 días después de hacer asumido la gubernatura.

La maestra Delfina Gómez Álvarez, que gobierna la entidad más poblada del país, ganó las tres consultas.

Con las manos arriba los mexiquenses corearon a una voz: “¡Gobernador, gobernador, gobernador!”.

Recordó que cuando hay un pueblo que respalda a sus gobernantes, el gobernante está triplemente comprometido a no fallarle nunca al pueblo.

Pero quien se vio en apuros fue el alcalde de Valle de Chalco, Armando García (Morena), quien en la consulta tuvo un “empate técnico”.

El Mandatario federal presumió que a sus 69 años “está entero, al 100” aunque sus adversarios digan “que ya estoy chocheando y viejito guango”.

En Ixtapaluca, donde se cerró su gira, arremetió contra el expresidente Carlos Salinas al señalar que uno de los 12 hospitales que busca comprar es de un cuñado del exmandatario.

“No lo hago de mala fe o con odio, sino para que no se repitan las cosas, porque a veces ellos hacen cosas pensando que no pasa nada, que es normal”, indicó.

Así fue el primer día del último año de gobierno del presidente López Obrador en una entidad pintada de guinda, donde rechazó en más de tres veces “la reelección”, porque no es cacique ni líder moral o jefe máximo…

Al término López Obrador pidió que le pusieran “Un puño de tierra” con el extinto cantante zacatecano Antonio Aguilar.