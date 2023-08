El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que será privado –sin medios de comunicación- el recorrido de prueba del Tren Maya de Campeche a Mérida el próximo 1 de septiembre en donde estará acompañado de integrante de gabinete y dueños de empresas constructoras como Carlos Slim de grupo Carso.

“No vamos a llevar a invitados”, dijo el Mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador explicó que el 1 de septiembre ofrecerá un mensaje a la nación por su V Informe de Gobierno en Campeche a la 10:00 horas, y por la tarde en la Ciudad de México la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, lo entregará al Congreso de la Unión.

“Más despacio que si fuese a caballo”

“Ahora no (asistirán los medios) porque será de supervisión, es que no va a ir a 160 kilómetros (el Tren Maya) porque todavía está en proceso. Lo vamos a hacer después, lo que no quiero, ya ven cómo están los programas de radio, entonces ni siquiera es por nosotros, estoy acostumbrado, pero las empresas como por ejemplo Alstom, que hace los trenes, que todavía está en prueba y tiene que ir el a tren a 60 kilómetros y haga un reportaje Loret de Mola, de que el Tren va más despacio que si se fuese a caballo o en cayuco y por qué, qué necesidad”, argumentó.

Recalcó que hará la supervisión con los involucrados en la construcción del Tren Maya como los gobernadores de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Detalló que en la supervisión estará acompañado por los dueños de las empresas como los directivos de Grupo Carso, Grupo Indi, ICA, Mota-Engil, entre otras.



