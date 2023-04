La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto señaló que las acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos minoritarios han sido una manera de lograr igualdad, ante la discusión de una reforma constitucional que busca limitar sus facultades en la materia.

"La lucha no es si el Tribunal se toca o no se toca; yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal y reconocidos en ley por las diputadas y diputados", apuntó.

Además, reconoció el trabajo del Congreso, por trabajar en conjunto con el Tribunal Electoral hemos trabajado para garantizar la igualdad no sólo a través de seguridad, sino de una legislación de avanzada, el estatus que tiene este principio en la Constitución.

"También quiero reconocer el trabajo invaluable e indispensable que ha hecho la sociedad civil, que han hecho las mujeres, a través de las redes y que lo están haciendo en este momento, también como sociedad civil en los medios de comunicación, en una carta que ha enviado el Grupo de Mujeres en Plural a las diputadas, a los diputados", señaló.

La magistrada sostuvo que "las acciones afirmativas son y seguirán siendo una manera de lograr la igualdad. Y esa puerta que está allí es la puerta de esta institución que imparten justicia".

Aseguró que el Tribunal Electoral nunca ha juzgado para sí mismo, sino para ensanchar los derechos humanos y político-electorales.

"Yo no le apuesto a que México viva una confrontación ni entre poderes, ni entre partidos, ni entre Instituciones. Me parece que debemos apostar al diálogo", manifestó.

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón; la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes también se han pronunciado en favor del papel del Tribunal Electoral para garantizar la paridad e inclusión mediante acciones afirmativas ante esta reforma.

