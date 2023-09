Tras la victoria de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, el aspirante Gerardo Fernández Noroña pidió a los "noroñistas" cerrar filas con el movimiento.

En una charla que compartió en su cuenta oficial de YouTube, el diputado con licencia, Gerardo Fernández Noroña pidió a sus seguidores cerrar filas con la 4T: "no nos amarcelemos", enfatizó.

"Yo aposté a que lograramos el triunfo ante una adversidad absoluta y la gente determinó otra cosa, le dio un amplio respaldo a Claudia", dijo al reconocer el tercer lugar en que quedó en los resultados de la encuesta.

Además se burló de las críticas que hizo durante la campaña interna a la Comisión de encuestas de Morena ya que fue en la que mejor quedó posicionado con un 12.2 por ciento con respecto a las otras casas encuestadoras. "Larga vida a la Comisión de Encuestas", dijo.

Noroña apoya a Sheinbaum

En el Consejo de Morena, Gerardo Fernández Noroña expresó su respaldo a la virtual candidata Claudia Sheinbaum.

Dijo que Marcelo Ebrard tiene su lugar en el Movimiento, pero subrayó que quien rompa por ambición "se lo va a chupar la bruja".

"Todos tenemos un lugar en este movimiento. Y yo hice mi mayor esfuerzo y mejor esfuerzo, no tengo nada que reclamar: di todo y más a contracorriente en las condiciones más adversas y quise ganar, soñé con ganar y no fue mi momento, no hasta ahora", expresó.

