Una candidatura y una ruptura muy anunciadas

La fecha se cumplió y Morena definió su candidatura. Se puede señalar que los últimos días y horas hubo un clima de suspenso, que no deja de ser paradójico porque todas las encuestas previas, desde hace meses, señalaban como puntera a Claudia Sheinbaum, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. Durante todas las semanas que duró el proceso para llegar al levantamiento de las encuestas, diferentes mediciones marcaron que las preferencias prácticamente no cambiaron.

Esa estabilidad fue el marco desde el cual el aspirante que estuvo todo el tiempo en segundo lugar hizo diversas denuncias sobre la falta de piso parejo, lo cual fue interpretado como los señalamientos que anticipaban su derrota. El objetivo más importante del ejercicio que pusieron en operación Morena y AMLO para designar a su candidatura fue que Claudia ganara con legitimidad y que no hubiera ruptura interna, es decir, que Marcelo Ebrard no se saliera. Para eso están los otros puestos que se ofrecieron, como el liderazgo en las cámaras del Congreso y la inclusión en el gabinete del gobierno que empezará el 1 de octubre de 2024. El objetivo de la unidad y la foto en donde Marcelo reconoce su derrota y le levanta la mano a Claudia, no se cumplió. Esa interrogación, que se mantuvo durante todo el proceso, está despejada, Ebrard pide reponer el procedimiento demoscópico por múltiples “incidencias”, pero ese escenario no se realizará, la ruptura está cantada y viene una cargada enorme.

Ya hay dos mujeres como representantes de las dos coaliciones políticas que lucharán por el poder para el 2024, lo que todavía no sabemos es cuáles serán las estrategias de cada parte; podemos anticipar que se repetirán narrativas: sobre dos proyectos de país, sobre la pugna entre “transformación” y “regresión”, sobre si habrá una elección de Estado o una elección equitativa. Xóchitl Gálvez ha declarado que no seguirá con la división y la polarización, a ver qué idea tiene Claudia. Ojalá durante la campaña se pueda tener un clima de menor enfrentamiento, se ve difícil de lograr, pero no imposible. Xóchitl cambió el escenario, ahora Ebrard lo vuelve a modificar, a ver qué pasa en las próximas horas y días…

Investigador del CIESAS.

@AzizNassif