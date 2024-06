El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que, en cinco meses, no se ha registrado un desbordamiento del flujo migratorio y no ha crecido el número de personas migrantes deportadas.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de junio en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que su gobierno ha tenido más dificultad para abordar el tema migratorio con países con los que Estados Unidos no quiere buscar salidas o acuerdos -Cuba, Venezuela, Haití, Venezuela y Guatemala - porque hay presiones políticas, sobre todo por el proceso electoral en la Unión Americana.

“Es un tema permanente el relacionado con la migración. Hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos, ellos están tomando decisiones, como esta última relacionada con el asilo, pero no ha habido en cinco meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos cinco meses.

“Tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado, pero vamos a decir, que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde años de atender las causas que ocasionan la migración, no ha habido mayores flujos migratorios. Y donde tenemos más dificultad es con países con los que Estados Unidos no quiere buscar salidas, acuerdos porque hay presiones políticas, más ahora que va haber elecciones, me refiero al caso de Cuba, Venezuela, desde luego Haití, Nicaragua y también Guatemala últimamente”, dijo.

El presidente López Obrador reprochó que en el tema migratorio, Estados Unidos solo se ha enfocado en la contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras y leyes más severas.

“Pero no quieren, se les complica atender las causas”, dijo.

