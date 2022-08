"No existen las condiciones para una reforma electoral”, aseguran exlegisladores en foro de Va por México

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), legisladores y académicos aseguraron en que no es el tiempo ni existen las condiciones para una reforma electoral.

Al participar en el sexto Por el Fortalecimiento de la Democracia organizado por la coalición legislativa Va por México, Rubén Aguilar Valenzuela recalcó que una reforma electoral no debe venir de quien detenta el poder sino de las oposiciones para abrir espacios y aseguró que hasta ahora el sistema electoral ha funcionado muy bien y puso como prueba la alternancia permanente en la presidencia en los últimos 30 años.

“Necesidad de la tal reforma, existe; pero las condiciones no están dadas para que esto ocurra, no son los tiempos; previamente es necesario construir las bases que lo hagan posible. El voluntarismo niega la realidad y no construye”, dijo.

Ante legisladores del PRI, PAN y PRD, expresó que los diputados federales representan un “detente” al proyecto autoritario del Ejecutivo federal.

“Ustedes son un ‘detente del Sagrado Corazón’ como diría el Presidente, para frenar sus intenciones”, expresó.

Aseguró que El INE y las OPLES han organizado elecciones transparentes, con resultados incuestionables.

“A nivel internacional se reconoce la capacidad técnica del INE y con frecuencia se le contrata para asesorar la construcción de órganos y procesos electorales en otros países del mundo. Sucedía ya desde los tiempos del Instituto Federal Electoral Autonómico”, sostuvo.

Dijo que en el México de hoy existen políticos que no aceptan, que no quieren la autonomía de las instituciones electorales. “Quisieran que continuaran sujetas al Poder Ejecutivo como existió años atrás”, refirió.

Los legisladores priistas advirtieron que las leyes siempre son perfectibles y el poder legislativo debe estar abierto a discutirlo, pero subrayaron que no hay condiciones para realizar cambios profundos, ya que no se debe legislar para un periodo electoral que ya inició.



En tanto, Dania Ravel, ante los señalamientos de que los órganos locales son cooptados por los gobiernos estatales, aseguró que la selección de consejeros locales se hace de manera transparente, a través de un examen. Calificó como una falacia que se quieran desaparecer los OPLES para ahorrar y acusó que hay recortes tan drásticos a estos órganos que se vuelven inoperantes.

A su vez, Marco Antonio Gómez Alcántara consideró que los problemas de nuestra democracia están en la competencia electoral, por lo que debemos fortalecer al INE, definir la imparcialidad de servidores públicos, así como tener una fiscalización y sanciones más estrictas.

Apuntó que para los consejos electorales se debe dar oportunidad a los profesionales de carrera.

Alejandro González Estrada enfatizó que unificar las elecciones y quitar los tribunales locales es muy delicado, por lo que recomendó mejorar las reglas a las autoridades electorales para que operen mejor. Esta reforma, dijo, implica poner un candado para que los que estén adentro no salgan y los que están afuera no entren.

Por su parte, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños expuso que la propuesta de reforma electoral del presidente de la República contiene un proceso de centralización, orientado a establecer un esquema de control sobre los organismos electorales que, además, atenta contra el federalismo mexicano.

Reclamó el desapego al Estado de Derecho, que ejemplifico con las modificaciones a la Ley de Revocación de mandato, para dejar que los servidores públicos pudieran participar y hacer del proceso una ratificación.

