La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, exmarino acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, solicitó “un asunto jurídico” en Argentina y es lo que ha retrasado su llegada a México, pero afirmó que no está en duda su traslado.

La Mandataria federal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe sobre este tema, el cual, indicó, se tocó esta mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad.

“¿En el Gabinete de Seguridad se dio algún reporte, alguna actualización del traslado a nuestro país del contraalmirante Fernando Farías Laguna?”, se le preguntó.

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“Sí, también quisiera que lo informara la Fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México, pero ya que lo informen con todo detalle porque no sé si al explicarlo estoy violando algún algún asunto procedimental”.

“Entonces, pedirle a la Fiscalía que pueda explicarlo, pero hoy en el Gabinete, los representantes de la Fiscal que viene al Gabinete nos dijeron que no está en duda pues su traslado”, dijo.

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“¿Llegaría las próximas horas?”, se le insistió.

“Pues que la Fiscalía lo informe”, contestó.

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