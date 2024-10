La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que no todos los jueces están en contra de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa matutina y ante el paro de labores de jueces como protesta por la aprobación de la reforma judicial, la Mandataria federal llamó a respetar a aquellos jueces que deseen trabajar.

Manifestó que hay algunos jueces que se declaran en paro y de todas maneras trabajan, pero “no trabajan muy bien que digamos”.

“No es monolítico, no es que todos y todas las trabajadoras del Poder Judicial o todas y todos los jueces estén en contra, hay quien está a favor. Entonces, ¿Qué no somos democracia? Libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad, pues que lo dejen trabajar si quieren trabajar. No tiene porque haber estás ofensas.

“Hay algunos que se declaran en paro y de todas maneras trabajan y no trabajan muy bien que digamos”, dijo.

