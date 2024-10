La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron notificados sobre el amparo emitido por la jueza Nancy Juárez para eliminar el decreto de la reforma del Poder Judicial del DOF por medio de un QR, pero este fue dado de baja.

“Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza (Nancy Juárez). Viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR...no manda ningún lado, el QR ha sido eliminado”, detalló.

Por lo anterior, la Consejería Jurídica, a cargo de Ernestina Godoy, pidió al notario 176 que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado, por lo que hasta el momento no han sido notificados.

“¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la Consejera Jurídica dice, pues a ver, ¿Qué dice el QR? Pica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación”.

Agregó: “Entonces, llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial… A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió. Estoy relatando los hechos para ser como abogados”.

Claudia Sheinbaum Pardo demuestra que el código QR que contiene el amparo para eliminar la reforma judicial del DOF fue eliminado. Foto: Graciela López / Cuartoscuro

