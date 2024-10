La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quien está violando la ley y vulnerando el Estado de Derecho es la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminar la publicación de la reforma judicial.

La jefa del Ejecutivo federal manifestó en su conferencia de prensa que hay artículos de leyes que no están sujetos a interpretación, como es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo, y afirmó que su gobierno está respetando la Constitución al señala que la reforma al Poder Judicial fue aprobada.

👉 “Quien está violando la ley es ella (la jueza Nancy Juárez), quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada" #LaMañaneraDeSheinbaum pic.twitter.com/3CItVyqN5q — El Universal (@El_Universal_Mx) October 22, 2024

“Hay artículos en las leyes que son muy claros que no están sujetos a interpretación, tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución, artículo 61: el juicio de amparo es improcedente: uno, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Dígame, ¿Qué interpretación tiene eso? No dice ahí `salvo en los casos de reforma al Poder Judicial´. No, no dice”. ¿Dice `cualquier reforma constitucional´? Tampoco dice `tampoco en los casos que me afecte´.

“Buscan formas que no tienen que ver con la ley, por eso digo, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada”, dijo.

