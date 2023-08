El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de lo peligroso de la carretera federal 125 que va de Tlaxiaco a Pinotepa Nacional, Oaxaca, porque tiene muchas curvas y es la que tiene más cruces por la gente que ha muerto ahí.

En su conferencia mañanera de este jueves 3 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador admitió que no es fácil la ampliación de la carretera “porque es muy angosto el tramo”, pero se buscaría la manera de hacerlo.

“Yo no me puedo comprometer a hacerlo algo que no voy a cumplir”, dijo al destacar que en Oaxaca su gobierno ha hecho bastante en la construcción de vías, incluidos caminos artesanales.

Indicó que llegarán a cerca de mil 500 kilómetros construidos en los pueblos de Oaxaca.

López Obrador confío en que pueda inaugurar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido a más tardar en octubre próximo: “Se han portado muy bien los comuneros de San Vicente Coatlán, ya se está llegando a un acuerdo con ellos”.

“Esa carretera va a permitir un traslado de Oaxaca, ya se está usando, porque aun cuando faltan unos puentes, hay desvíos y ya se hacen tres horas, tres horas y media, entonces se van a hacer dos horas de Oaxaca a la Costa, a Puerto Escondido”, precisó.

Con información de Pedro Villa y Caña



apr/rmlgv