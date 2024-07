Tras expresar sus condolencias por el asesinato del comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán detenidos y enjuiciados.

“Cualquiera que sea el supuesto de este crimen, que lamentamos mucho y enviamos un abrazo, nuestro pésame a los familiares de este servidor público, ya no es el México de la impunidad, los que cometen delitos son detenidos, enjuiciados y condenados”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de julio en Palacio Nacional.

“Quiénes hicieron esto tienen que ser buscados y castigados, no es como antes de que había impunidad. Ya no aplica aquello que no se puede tocar al intocable, ahora se castiga a quien sea”, agregó.

Al cuestionarle el asesinato del mando de la policía capitalina era un mensaje para la próxima administración, el presidente López Obrador respondió que no entraría en la especulación porque eso se lo deja a los medios de comunicación que “siguen con lo mismo andan buscando las podridas”.

