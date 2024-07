Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que en el asesinato del comisario Milton Morales Figueroa hubo un seguimiento paso a paso de sus acciones por parte de las personas que participaron en el homicidio, e informó que en estas investigaciones ya participa la institución que encabeza, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 23 de julio en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad evitó dar más detalles de las investigaciones para no tener alguna filtración, pues señaló que lo que se busca es que haya castigo para los responsables y que no haya impunidad

“Hay una investigación importante que está encabezada por la Fiscalía del Estado de México, hay una colaboración por parte de las autoridades, la Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México, así como también de la Secretaría del Estado de México y federal, así también como por parte del CNI. Todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible.

“Evidentemente, por razones de la propia investigación, se dará a conocer en su momento cuál es el avance y no queremos ningún detalle que vaya a salir ninguna filtración ni nada porque lo queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso (…) Evidentemente que hay un seguimiento paso a paso de estas acciones, de algún grupo o persona o personas que hayan participado. Yo prefiero ser muy prudente para que no haya impunidad”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez destacó que conocía a Milton Morales Figueroa, a quien calificó como un elemento muy competente y colaborador.

“Decir que muchos de nosotros conocíamos a este director general, a Milton. Y era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país.

“Y lamentar y enviar un abrazo de solidaridad a los compañeros y a la familia también de Milton. Vamos seguir apoyando en las investigaciones que tiene la Fiscalía del Estado de México, que son serias y que seguramente darán con los responsables”, apuntó.

Investigan falta de elementos de seguridad

A pregunta expresa, Rosa Icela Rodríguez indicó que también se indaga el motivo de la falta de elementos de seguridad al comisario el día que fue asesinado.

“Es parte de la investigación. Todos los detalles son parte de la investigación y también pues habrá que analizar paso a paso cada de los detalles”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL revela que los agresores del comisario jefe Milton Morales Figueroa, coordinador General de la Unidad de Estrategia y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad (SSC), hicieron un seguimiento previo de los movimientos del mando policial, así como de su entorno, y que no llevaba escolta, lo que les permitió realizar el ataque directo el domingo pasado en el municipio de Coacalco, Estado de México, según revelaron fuentes policiales.

