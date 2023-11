El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la excomisionada Nacional de Búsqueda (CNB) Karla Quintana intentó afectar a su gobierno con el padrón de personas desaparecidas.

“Vamos a tener concluido el censo, pienso que en un mes, y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy convencido... puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas.

“Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos”.

La semana pasada Quintana aseguró que su salida del gobierno se debió a que el nuevo censo de desaparecidos en México que realiza el gobierno federal tiene como fin reducir la cifra de personas ausentes en el actual sexenio.

“Su intención es muy clara y es lamentable el reducir la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno”, aseguró Quintana.

En conferencia de prensa en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Cajeme, en Sonora, el presidente López Obrador aseguró que la señora Quintana y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero de derecha.

“¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? Quién sabe. Todo eso lo vamos a aclarar porque no es nada más que hayan alterado el padrón de desaparecidos. Para que tengan una idea: no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto”.

Acusó que de manera muy irresponsable, de mala fe, salían a decir que había 120 mil desaparecidos y el coordinador de todo ese grupo, “que es un derechoso, seudodefensor de derechos humanos, un farsante, es Emilio Álvarez Icaza, senador del bloque conservador”.

“Hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ya ahí se pueden imaginar, la OEA, muy cercana al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo la investigación, porque vamos a informar sobre la realidad”, dijo.

López Obrador añadió que escuchó que la excomisionada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas presentó un libro sobre el tema, pero precisó que su administración va a demostrar que, cuando menos, actuó de manera irresponsable y de mala fe.

Señaló que el nuevo censo de personas desaparecidas en el país participan diversas instancias del gobierno federal, porque se dieron cuenta de que había una actitud cuando menos “irresponsable”.

“Conferencias de prensa para decir que había 126 mil desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años”, señaló.

López Obrador argumentó que ya no es como en el sexenio del expresidente Felipe Calderón: “no se reprime, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres.

“Pero estos, con el propósito a lo mejor algunos y sabían en que estaban metidos, pero sí, arriba hay gente interesada no sólo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar”, repitió.

Descartó que su gobierno vaya a fincar responsabilidades en contra de Karla Quintana, porque en estos casos es mucho mejor poner al descubierto a todos “estos farsantes”, que presentarles denuncia.

“Imagínense que al final terminan en el Poder Judicial. No, nos interesa que la gente…, porque hay muchos que son auténticos defensores de derechos humanos, que les preocupan todos estos abusos, violaciones, crímenes, pero que se confunden porque hay muchos charlatanes”, aseveró.