Señor director:

Respecto a la respuesta del columnista Raúl Rodríguez Cortés a la carta aclaratoria publicada bajo el título Réplica del Cártel de la Limpieza, que aparece en la página web de EL UNIVERSAL en el link https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/golpe-a-la-seguridad-patrimonial/ me permito hacer las siguientes precisiones:

1. El periodista sustenta sus acusaciones en lo que, según afirma, “dicen trabajadores y extrabajadores de las empresas referidas”. Sin embargo, como se señaló en la réplica anterior, el Lic. José Juan Reyes Domínguez y sus hijos no tienen participación accionaria ni calidad de socios en dichas empresas. En consecuencia, resultan falsas las afirmaciones que el periodista atribuye a supuestas versiones de terceros. Como profesional de la comunicación, y en congruencia con la forma en que los periodistas de EL UNIVERSAL ejercen esta noble profesión, debió verificar la información y sustentar sus señalamientos con evidencia documental que acreditara los supuestos nexos con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al reconocer el propio periodista que no existen pruebas documentales que respalden lo que escribe, como matrículas escolares o certificaciones oficiales de la Secretaría de Educación Pública, es decir, confirma que se trata de afirmaciones sin sustento. Tales señalamientos pueden causar daño moral a mi representado y comprometer la seguridad e integridad de su familia al exponerlos públicamente mediante acusaciones infundadas.

2. El columnista nuevamente falta a la verdad al no exponer ningún acta constitutiva ni registro público que avale sus señalamientos. Como lo ratificamos ante las autoridades competentes, no existe relación de mi representado con las empresas que cita el autor, ya sea como socio o accionista.

3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el honor y la reputación de las personas frente a expresiones que puedan causarles daños moral, particularmente cuando se les atribuyen calificativos como el de un supuesto “Cártel”.

Asimismo, la legislación vigente en la Ciudad de México protege a los ciudadanos contra la difusión de datos falsos o inexactos que se les imputen.

Atentamente:

Juan Jershua Hernández Moreno

Representante legal y abogado del Lic. José Juan Reyes Domínguez.

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