Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que en la UNAM no hay espacio para la violencia ni para la discriminación al afirmar que la Máxima Casa de Estudios es una comunidad dedicada a defender la dignidad humana, fomentar el pensamiento crítico y acompañar los proyectos de vida de las y los jóvenes.

Aseguró que, pese a que el país entero y la comunidad universitaria “han atravesado situaciones difíciles, experimentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir”, la Universidad Nacional no se va a paralizar.

Durante la ceremonia en la que la institución educativa otorgó el doctorado honoris causa a 14 personalidades, Lomelí Vanegas indicó que esta ceremonia fue una respuesta frente a la adversidad dentro de un contexto de recientes episodios de violencia y amenazas dentro de la misma.

Lee también UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades (18/11/2025). Foto: Mario Jasso / cuartoscuro

Aseguró que la Universidad no se detiene y que atiende, evalúa y corrige cuando es necesario al mencionar que la institución mantiene abiertos los canales de comunicación y actúa para buscar la verdad y fortalecer la seguridad de todas las personas que la integran.

El rector subrayó que “honrar el saber exige resguardar las condiciones en las que éste florece” motivo por el que la UNAM no cederá ante agresiones injustificadas ya que su autonomía le permite servir con libertad y rigor.

Lomelí reafirmó que por el bienestar integral de quienes integran a la Universidad, la misma colabora de manera constante con los tres niveles de gobierno, mantiene cercanía con todos los sectores, somete sus prácticas a la revisión autocrítica y sostiene su trabajo institucional desde la autonomía.

Lee también Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes

“La UNAM entiende que su autoridad moral no se impone se teje cada día con hechos con transparencia y con resultados. La UNAM seguirá hablando y actuando con vehemencia y vocación humanista por todas y todos quienes creen firmemente en que su razón de ser no consiste sólo en formar profesionistas y una ciudadanía informada y comprometida con las instituciones democráticas sino en abrir caminos distintos transformar realidades y multiplicar las posibilidades de una vida digna.

“Ese propósito continuará orientando nuestro empeño en la defensa de los recintos donde se piensa con libertad, se investiga con profundidad y se imagina un futuro más justo para México y el mundo”, finalizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro