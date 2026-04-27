Señor director: Las gobernadoras y el gobernador de Acción Nacional rechazamos de manera categórica la afirmación publicada por el columnista Claudio Ochoa Huerta en su texto del domingo 26 de abril en EL UNIVERSAL.

Es absolutamente falso que en un encuentro entre las gobernadoras y el gobernador de Acción Nacional se haya realizado algún señalamiento en los términos que el columnista describe, ni mucho menos que exista una postura de esa naturaleza respecto a la dirigencia nacional del partido.

Las y el gobernador del PAN mantenemos una relación institucional, respetuosa y de coordinación permanente con nuestra dirigencia nacional. Las decisiones y el trabajo político del partido se construyen con responsabilidad, diálogo y visión de futuro, siempre en favor de las y los ciudadanos.

Lamentamos que se recurra a versiones sin sustento que buscan generar división o desinformación. En momentos que exigen altura de miras, reiteramos nuestro compromiso con la unidad, la institucionalidad y el fortalecimiento de nuestro partido.

Acción Nacional y sus gobiernos representamos un proyecto sólido, con rumbo claro y con una responsabilidad firme frente a México.

Atentamente

María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato yMauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.