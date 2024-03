El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su sexenio sea en el que más periodistas han sido asesinados.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Jefe del Ejecutivo reconoció que en su administración sí ha habido comunicadores asesinados, pero “desde luego que mucho menos” que en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Reveló que recientemente dio una entrevista en la que fue cuestionado por haber difundido en su mañanera el número telefónico de la jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, Natalle Kitroeff.

“Ahora que me hicieron una entrevista, no la que ya bajamos y la que no puedo ni siquiera mencionar, otra nueva que espero que no la vayan a bajar, me decía la que me entrevistaba: ‘Pero, ¿cómo da el teléfono de la periodista del New York Times si hay tantos asesinatos de periodistas en México?’. O sea, han logrado el propósito de sembrar esa falsedad. No estoy diciendo, ¿eh?, que no haya asesinatos de periodistas, pero desde luego que mucho menos que en la época de Calderón”, y adelantó que en los próximos días se dará un informe sobre asesinatos de periodistas, comparando su sexenio con los anteriores.

Ayer EL UNIVERSAL informó que durante el año pasado se documentaron 184 agresiones en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, y que la Ciudad de México es la entidad más violenta del país para las comunicadoras, según el informe Violencia contra mujeres periodistas; balance anual 2023, que elaboró Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC).