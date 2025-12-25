Navidad lluviosa en México; prevén intensas precipitaciones en 9 estados

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una Navidad lluviosa en al menos nueve estados, con precipitaciones intensas que podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

De acuerdo con el pronóstico diario, se esperan lluvia puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California, Veracruz en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en la región del Papaloapan en Veracruz y en Sonora.

Asimismo, se pronostican chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Hidalgo en la Huasteca y Sierra de Tenango, Puebla en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, así como en amplias regiones de Veracruz, además de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvia en el centro y sur de la Ciudad de México. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Para el centro del país se prevén lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en el sureste de Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Comisión Nacional del Agua.

Además, se prevén vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Sonora, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

En la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, existe probabilidad de caída de aguanieve, hecho que reforzará el ambiente invernal durante la noche y la madrugada.

Estas condiciones serán ocasionadas por un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, la inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura, otros canales de baja presión sobre el noreste, occidente y centro del país.

Asimismo por el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el abundante ingreso de humedad transportado por las corrientes en chorro polar y subtropical.

