Colonia Metropolitana, Nezahualcóyotl, Méx. —Noé Caracas Bravo y Yolanda Tlacotempa Basilio realizan adornos para épocas navideñas a base de palma y hoja de maíz, con los que hacen frente a la venta de decoración navideña china.

“Mi artesanía es parte de mi cultura. Es mi arte, mi cultura, mi raíz e incluso la considero mi presente y mi futuro, porque así es el arte mexicano, la vida del artesano”, afirma orgullosa Yolanda mientras acomoda un nacimiento flotante de figuras hechas de palma dentro de una esfera de mecate.

Desde el municipio de Nezahualcóyotl, ubicado en el Estado de México, Yolanda y Noé, un matrimonio de artesanos originarios de Guerrero, realizan artículos de decoración a base de materiales naturales para hogares, establecimientos u oficinas en esta época decembrina.

Yolanda y Noé producen con trabajo y esfuerzo desde coronas navideñas hasta árboles de Navidad en su propio hogar. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Entre máquinas de coser, hilos, palma y hojas de maíz, Yolanda y Noé producen con trabajo y esfuerzo desde coronas navideñas hasta árboles de Navidad en su propio hogar, el cual adaptaron para trabajar y almacenar los adornos.

Las artesanías son parte de la identidad nacional, afirma Yolanda. Por ello, artesanos del Estado de México mantienen esta cultura para que más mexicanos y mexicanas puedan tener en sus hogares productos de calidad 100% nacional frente a la ola de productos chinos que se comercializan en el país.

Con orgullo, la pareja menciona que sus artículos han llegado a diversas partes del mundo y, también, gracias a sus creaciones originales han sido reconocidas por varios clientes y personas que han sido leales para adquirir sus productos.

Las hojas de maíz se tiñen para poder elaborar los coloridos adornos. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Con orgullo, la pareja menciona que sus artículos han llegado a diversas partes del mundo y han sido reconocidos por varios clientes. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL