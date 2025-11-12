Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Sheinbaum adelanta sanciones a farmacéuticas por incumplir con medicamentos; impedirán que participen en próxima licitación

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

¿Cuáles son los edificios blindados con vallas por marchas de la CNTE y la Generación Z en la CDMX?

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Tras haberlo dado a conocer el lunes en la presentación de las actividades de la en México, la presidenta adelantó que la próxima semana podría dar a conocer las rutas turísticas con la llegada de turistas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que en los próximos días también se presentará lo que se realiza en las ciudades sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Apuntó que en esta estrategia se tiene contemplado el , los y .

“Y también todo lo que estamos preparando alrededor del Mundial, que tiene que ver con Mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas Conoce México. Son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños vivan el Mundial, pero no solo en esa fecha, sino que se quede esta expectativa que se genera con un evento tan importante como el , para que los niños y las niñas sigan jugando futbol, declaró la Mandataria federal.

Reiteró que se coordina su gobierno con la para que las personas que no pueden asistir a un estadio a ver un partido o por televisión de paga, lo puedan observar en espacios en los estados.

