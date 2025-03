El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 477 votos a favor, reformar la Constitución para prohibir el nepotismo electoral, pero hasta la elección federal de 2030, y no en 2027 como planteó originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum.

La modificación también prohíbe la reelección consecutiva de diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos. La minuta fue enviada a la Jefa del Ejecutivo federal para ser promulgada.

El debate se centró en la prohibición del nepotismo, ya que la oposición, a pesar de votar a favor, calificó la reforma como una simulación que no combate de fondo dicha práctica para perpetuar a familiares en cargos públicos.

Señalaron que es necesaria una reforma electoral profunda que contenga, por ejemplo, la segunda vuelta en elecciones presidenciales, y prohibir la sobrerrepresentación y el chapulineo político.

La diputada Abigail Arredondo (PRI) invitó a los legisladores de Morena y sus aliados para que trabajen en un proyecto general de reforma electoral, que contemple la prohibición de la sobrerrepresentación, por ejemplo.

“Invitarlos a que abordemos la política de esta reforma política, desde una perspectiva integral, y no a través de parches legislativos, que presentemos un proyecto general, que aborde de una vez por todas las necesidades de todos los retos que tenemos como país”, dijo.

El diputado Armando Tejeda (PAN) refirió que el poder no debe heredarse como si fuera una empresa privada o una propiedad personal, y que los cargos públicos deben basarse en la capacidad y no en los lazos familiares.

“El combate al nepotismo debe ser real, no sólo un discurso, si realmente queremos erradicar la corrupción, debemos poner fin al tráfico de influencias del gobierno, desde el proceso electoral inmediato, no más gobiernos con clanes familiares. México necesita instituciones sólidas e independientes, los gobiernos no deben convertirse en dinastías políticas que se perpetúan en el poder, en unas cuantas familias, como el caso de Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí y puedo mencionar muchas otras”.

Su compañero de bancada, Éctor Ramírez (PAN) acusó que el acuerdo para modificar la reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum Pardo surgió en Morena para beneficiar a algunos.

“Es ensordecedor el silencio que Andrés Manuel López Beltrán ha guardado de la iniciativa de la Presidenta, pareciera que hubo contubernio entre él y los actores de las familias renombradas de Morena y sus alrededores, para hacer descarrilar la iniciativa de la Presidenta, qué momento a momento ha tenido que apretar”, indicó.

En defensa del proyecto, la diputada Lilia Aguilar (PT) denunció que “la oposición espera una posible ruptura entre los partidos que apoyan a la Presidenta de la República”, pero no será así.

“Se están frotando las manos y chupando los bigotes diciendo, van a romper, van a romper, pero no se equivoquen compañeros diputados, desde esta tribuna a nombre del Partido del Trabajo damos nuestro apoyo irrestricto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo… esta reforma es parte del compromiso democrático que tiene la Cuarta Transformación”, expresó.

Sin embargo, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló conflictos internos para aprobar la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para prohibir el nepotismo en 2027, pero explicó que su partido establecerá reglas para hacerlo.

“Hoy tenemos dificultades para lograr cumplir con el propósito de la Ttitular del Poder Ejecutivo, pero tenemos una gran herramienta, la herramienta de las reglas internas de la vida de nuestro partido, la de prohibir no desde 2027, la de prohibir desde 2025 en las elecciones de Durango y de Veracruz el establecimiento del nepotismo electoral como una forma de llegar a los puestos de representación municipal”, puntualizó.

La diputada Ivonne Ortega, coordinadora de MC, opinó que una reforma electoral profunda debe contener más que la prohibición del nepotismo o la reelección consecutiva.