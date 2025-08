Las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados morenistas Pedro Mario Zenteno Santaella (exdirector del ISSSTE y de Birmex) y Arturo Olivares Cerda (secretario del Sindicato del Seguro Social) desecharon dos propuestas de reforma para garantizar los medicamentos a pacientes con cáncer y el abastecimiento de tratamientos, medicamentos e insumos mediante un vale de salud.

Cabe destacar que pacientes con cáncer de distintas entidades, organizados en la asociación civil Nariz Roja, han estado denunciando desabasto de fármacos oncológicos en los últimos meses, y marcharán para manifestarse por la falta de tratamientos, el próximo 10 de agosto.

Una de las propuestas, presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), planteaba reformar la Ley del Seguro Social para obligar al Estado a la entrega y aplicación gratuita de medicamentos y tratamientos oncológicos para las infancias, pero fue desechada por los legisladores de Morena y sus aliados por 45 votos a favor de retirarla, 13 en contra y 4 abstenciones.

La diputada María Magdalena Rosales (Morena) afirmó que no es necesaria la legislación propuesta porque existe la Ley General para la Detección Oportuna de Cáncer en las Infancias y Adolescencias, emitida en 2021; y que el gobierno federal otorga 6 mil 500 pesos a los padres de niños con cáncer para sus tratamientos.

“En el mes de marzo del presente año, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, anunció el programa de apoyo a las familias de niñas y niños con cáncer sin seguridad social, el cual consiste en entregar 6 mil 400 bimestrales en beneficio de 3 mil madres, padres y/o tutores de infantes con este padecimiento que son atendidos por el IMSS Bienestar o los institutos nacionales de salud, el programa de apoyo a las familias de niñas, niños con cáncer sin seguridad social se entrega de manera directa a partir de abril de este año, a través de la tarjeta de bienestar y esto implica un costo de 57 millones de pesos”, dijo.

El diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN) le contestó y aseguró que dicha cantidad es insignificante frente a lo que necesitan para adquirir sus tratamientos contra el cáncer.

“¿Cuál fue el precio promedio de medicamentos adquiridos en esta bienal? Hasta ahorita, en manejo oncológico, 25 mil pesos por cada unidad de medicamento. ¿Cuántos medicamentos ocupa un cáncer infantil? Simplemente en quimioterapia, para su atención, por lo menos cuatro, 100 mil pesos. ¿Cuánto cubría el Seguro Popular para este tipo de atenciones? Cubría hasta 330 mil pesos por caso. Claramente, el programa de apoyo a las madres, de hasta 6 mil 500 pesos es absolutamente insuficiente”, explicó.

Por su parte, la diputada Verónica Pérez (PAN) señaló que la crisis por desabasto de medicamentos no ha sido resuelta por el gobierno federal, porque los medicamentos no han llegado a los pacientes.

“Pregunto: ¿ya se resolvió, ya no hay madres gritando en las puertas de un hospital por una quimioterapia para sus hijos? ¿ya no hay niños esperando durante semanas un medicamento que no llega? ¿ya no hay familias vendiendo todo para intentar mantener con vida a su hijo? La realidad nos responde a cada una de las preguntas, y es que no.

“No podemos seguir maquillando con burocracia una crisis humana, decir que no hace falta esta reforma porque ya está en la ley, es como decirle a una familia en duelo que ya estaba contemplado el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y eso de qué nos sirve cuando el tratamiento no ha llegado a tiempo?”, expresó.

Los legisladores de Morena y aliados integrantes de las comisiones unidas de Salud y de Previsión Social también desecharon, por 45 votos a favor, 22 en contra y una abstención, un proyecto para reformar la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y diputados integrantes del PAN, para subrogar a toda persona el abastecimiento de tratamientos, medicamentos e insumos mediante un vale de salud.

El dictamen avalado señala que el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social contempla la existencia del programa “Tu receta es tu vale”, estrategia integral para lograr el abasto oportuno y completo de medicamentos a sus derechohabientes mediante vales, y el Gobierno Federal ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma “Receta Completa”, que es una herramienta que permitirá a los usuarios de servicios de salud reportar recetas que no han sido surtidas completamente.

El diputado Amarante Gonzalo Gómez Alarcón (PT) dijo que el Estado está obligado, a través del artículo 4º constitucional y el artículo 89 de la Ley del Seguro Social, a garantizar la salud de todas y todos. Aseguró que “se debe garantizar que todos tengan acceso y los que no tengan los medios. Hoy voy a votar en contra de este dictamen porque no estamos de acuerdo”.

