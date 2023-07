“Podemos dar la sorpresa. Muchos años me han colocado en último lugar los pronósticos y hemos ganado”, asevera Ricardo Monreal y lamenta que algunos gobernadores de Morena recurran a los viejos usos y costumbres de la cargada a favor de otras corcholatas.

Monreal Ávila refiere que mantendrá la cordura ante estas cargadas y dispendios de recursos porque es más fuerte el sentimiento por la unidad que por la división y hace un llamado a la civilidad política de los participantes en el proceso interno del movimiento.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma: “Voy a mantener una postura sensata, prudente porque urge mantener la unidad para ratificar la confianza mayoritaria en nuestro movimiento, no conviene que nos vean en conflicto”.

En el Zócalo no hubo mención a las corcholatas de parte del Presidente.

—Estuvo bien para que no hubiese un ejercicio indebido de porras o abucheos. El Presidente había dicho que no iba a mencionar a nadie y me pareció bien para que no se generara especulación o el aplausómetro. Estaba acordado que no habría protagonismos y simplemente acudiríamos como muestra de respeto y deferencia al Presidente.

¿Qué puede comentar sobre el sabotaje que ha denunciado en algunos municipios?

—Esto es natural por la competencia en este tipo de procesos. A veces algunos se apasionan, algunos se sienten más papistas que el Papa y a veces, lejos de cuidar las formas o de dar facilidades para que todos puedan hacer su trabajo de manera imparcial y sin uso de recursos públicos, se confunden y obstaculizan al no prestar una plaza pública, quitar la electricidad. Eso no ayuda a Morena, al contrario, se sienten ofendidos los que van a escuchar y los que simpatizan con uno o con otro.

¿Continúa la cargada de gobernadores como lo señaló en Oaxaca?

—Sí. Hace daño que los gobernadores, aunque tengan su simpatía, deberían mantener la reserva y no reflejarla en sus sub-ordinados o en sus gobernados. Es muy malo porque provoca una distorsión y puede provocar también división, que no conviene. Hay que dejar que la gente decida, que actúe de manera libre, de manera autónoma.

¿El proceso interno de Morena está blindado contra la cargada y el dedazo?

—La idea es que sean cinco encuestas por igual número de casas encuestadoras, no se pueden equivocar las cinco. Yo tengo confianza y ya dije que voy a avalar el resultado y que voy a suscribirlo para mantener la unidad, no voy a generar para ninguno de los aspirantes ninguna actitud de descalificación.

¿Sobre la advertencia de Ebrard de que rompería con Morena si hay una chicanada en las encuestas?

—Yo voy a mantener la cordura porque es más fuerte el sentimiento por la unidad que por la división. Voy a mantener una postura sensata, prudente, porque urge mantener la unidad para ratificar la confianza mayoritaria en nuestro movimiento. No conviene que nos vean en conflicto o nos vean peleando. Por eso hago un llamado para que todos actuemos con responsabilidad política.

Hace unos días Marcelo Ebrard hizo un señalamiento de que no iba a aceptar cuchareados los números de las encuestas y tiene razón Marcelo. Yo le doy la razón, nadie aceptaría una cosa así.

¿En el tema del dispendio en espectaculares y bardas de las otras corcholatas?

—Yo creo que el partido en el caso de la publicidad, lo que más me preocupa es que debería intervenir para que no esté tan desigual y tan marcado este exceso, con una ausencia total de la dirigencia que a nadie le conviene. Por eso hoy hice un llamado para que no sólo el partido interviniera, sino que todos actuáramos con moderación y autocontención.

Dice Morena que usted es de las corcholatas que más han gastado en este proceso interno.

—Le contesté a Mario Delgado, incluso creo que esto es una mala broma, ya ni la burla perdona. Basta con salir a cualquier carretera y contar la cantidad de espectaculares de otros compañeros. Él no puede no ver lo que está pasando, si todo mundo lo está viendo, lo que él debería hacer es no ser omiso y regular el uso de publicidad en bardas, lonas y espectaculares que está muy desigual. Hay un exceso y eso no está fiscalizando.

¿Cómo se blinda en este proceso para andar por el país por carretera en zonas de alta incidencia delictiva?

—Sorteando, pero hasta ahora gracias a Dios sin problemas. Las reuniones se organizan entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde y no camino después de las 10:00 de la noche en carretera. Mi deseo es que el país pueda lograr mantener su tranquilidad y recuperar la paz. Es una situación muy delicada y preocupante la inseguridad en el país.