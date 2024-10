Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presenta su renuncia ante el Senado; “no me considero un candidato”, asegura

Este martes 29 de octubre se dio a conocer mediante una carta dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, expresó Gutiérrez Ortiz Mena en la misiva.

Aunado a ello, precisó que la renuncia “no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma” y aseguró que “por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025”, día hasta que continuará con sus responsabilidades dentro del Máximo tribunal.

“Renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”, manifestó.

Cabe señalar que hace algunas semanas, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena participó en un panel en Harvard, donde compartió los requisitos para la elección de jueces, ministros y magistrados que establece la reforma al Poder Judicial, lo que desató risas de los asistentes, al compartir que piden cartas de recomendación de sus vecinos, colegas o personas que respalden su candidatura.

