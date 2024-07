Respecto a una posible salida de la ministra presidenta de la SCJN, la ministra Yasmín Esquivel manifestó que se debe hacer una reflexión permanente, analizar para llegar a tener una comunicación y diálogo con los dos poderes que permitan plantear cuáles son las inquietudes del Poder Judicial.

Esto a efecto de llevar a cabo acuerdos y consensos necesarios para que esta reforma logre sus objetivos y el Poder Judicial sea tomado en consideración.

"Es una reflexión que se planteó… En agosto se va a llevar a cabo el dictamen y en septiembre se presentará este dictamen, posteriormente su promulgación".

“Hoy es el momento para poder analizar cada uno de los diferentes artículos constitucionales que se van a modificar y el Poder Judicial sea escuchado y para eso se necesita un interlocutor válido con conocimientos suficientes para poder tener esta relación”, aseveró la ministra.

Subrayó que este mes es clave para que sea escuchada la voz del Poder Judicial y es crucial que se puedan manejar las propuestas sólidas a los dos poderes.

La ministra detalló que el inicio de la votación popular de ministros y magistrados es un arranque para la modificación al sistema de justicia.

Por otra parte, manifestó que hasta el momento no va a participar en el proceso de elección para jueces en el marco de la reforma al Poder Judicial.

Explicó que en este momento la iniciativa presidencial tiene un candado para los ministros que están en activo, dice que no pueden participar en la próxima elección.

“Mientras este candado no se elimine, pues no he pensado si voy a participar, estoy impedida para participar (si se elimina) ya estaríamos pensando, pero por el momento aún se mantiene el candado para que podamos participar los ministros en activo, esperemos que decidan los legisladores”, consideró el Esquivel al concluir el Foro sobre la Reforma Judicial, “Efectos en Beneficio de la Ciudad de México”.

Cuestionada cuándo tendría que estar renovado los nuevos ministros de la Corte, Esquivel dijo que planteó que para marzo del 2025 y tomen protesta los nueve ministros el 5 de mayo y para elegir al ministro o ministra presidente de la Corte ya la determinación del órgano colegiado que en la primera sesión los ministros determinen quién será su presidente o presidenta de la Corte y se elegirá después de que sean electos los nueve ministros.

En cuanto a la propuesta de reforma que va a presentar la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, Esquivel comentó que no conocen esa propuesta y no saben si van a tener la oportunidad de participar, porque lo han conocido a través de los medios de comunicación, que se pretende presentar una propuesta de reforma al Poder Judicial por parte del Poder Judicial, pero ese documento no lo conocen.

