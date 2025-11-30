Más Información
Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas
Militares en retiro marcharon desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir condiciones dignas de retiro, así como respeto a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Desde las 11:00 horas, los manifestantes se concentraron en Paseo de la Reforma para dirigirse a Palacio Nacional, donde entregaron un pliego petitorio con sus demandas, como el mejoramiento de hospitales y el abasto de medicamento para personal militar, la entrega de pensiones completas a viudas y huérfanos, entre otras.
El teniente coronel Abelardo Madera indicó que asistió a la marcha, “porque se han transgredido muchos derechos que tenemos como militares retirados y queremos que se haga justicia por el bien de todos”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que “no se debe de hacer esto, porque nosotros dimos la vida por la patria y nadie lo está reconociendo. Nosotros queremos que nos reconozcan con lo que nos corresponde, no queremos más”.
Además, el exmilitar afirmó que el incremento del 4% recientemente autorizado por el gobierno federal “es muy poco como para sobrevivir y subsistir, porque no ayuda en nada”.
Por otro lado, destacó que la protesta se llevó a cabo de manera pacífica y rechazó que ésta tenga tintes políticos, “porque sólo estamos exigiendo nuestros derechos. No somos parte de ningún partido político, somos apartidistas”.
“Queremos justicia y todo es por el bien de México y nuestras Fuerzas Armadas”, agregó.
Hilario Maya Pérez acusó que tras la aprobación del aumento, “quisieron debilitar la marcha, sin embargo, decidimos continuar para exigir nuestras demandas”.
En entrevista, señaló que “los militares son olvidados por las instituciones a las que tanto sirvieron” y coincidió en que su protesta es apartidista.
“Siempre ha existido esa tendencia a olvidarlos nada más que antes no había la libertad de expresión como ahora y la gente no salía a protestar”, agregó.
