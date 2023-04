El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación al señalar que son “unos tóxicos” por decir que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández mintió al informar sobre su estado de salud.

“Es lo mismo, utilizar cualquier información de cualquier tipo para mentir, los medios de información sensacionalistas vendidos a la oligarquía, qué porque dijo que no me había desmayado, ya mintió, que ocultaba, de veras que no es que tengan mucha imaginación, es que están muy tóxicos, lamentó que se llegue a esos extremos, no se le puede desear la muerte a nadie”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo lamentó que haya personas que le deseen lo peor, porque esa persona es muy infeliz, está muy vacío, es de malas entrañas, porque lo más importante del ser humano, son los sentimientos que deben prevalecer, en cuanto a la situación de otros .

AMLO critica a Alazraki por rumores

“Cuando lo que se desea es que le vaya mal a alguien, es porque se tiene un problema serio. Ahora que hice un video para aclarar los rumores hablé que me dan sentimiento estos personajes, por ejemplo, que es lo digo de manera repetuosa, que es una persona como (Carlos) Alazraki qué ejemplo le da a su familia, a sus hijos, a su comunidad, pueden tener muchos bienes materiales, mucho dinero, pero eso es muy indigno, muy degradante e inmoral”:

Señaló que por indicación de sus médicos le han recomendó reposo, que no esté fatigado y que se hidrate, porque el domingo pasado se le bajó la presión porque le faltaba agua,

“Reposo si, voy a descansar, pero tengo una misión que cumplir, ya falta poco es esta septiembre, pero como trabajo el doble me faltan como dos años y 10 meses”.

AMLO regresará a supervisar Tren Maya la siguiente semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana no saldrá de gira, específicamente para supervisar el avance de las obras en la Península de Yucatán, pero “el próximo sí, al Tren Maya”.

“Tenía unas reuniones programadas con los distintos grupos del Gabinete. Necesitamos terminar de construir presas, queremos dejar 100 mil hectáreas de riego. Vamos a continuar trabajando con el fortalecimiento de la CFE, a concretar la operación que se hizo con Iberdrola para que la CFE genere más energía eléctrica”, comentó durante su conferencia de prensa.

Refirió que este fin de semana revisará un proyecto sobre el aumento de los sueldos de servidores públicos. “Tengo una reunión este fin de semana para hacer un análisis del manejo de sueldos para servidores públicos, con el propósito de mejora los sueldos deservidores públicos, de médicos, enfermeras, maestras, maestros”, dijo.

Señaló que también analizará, junto con los funcionarios de su Gabinete, si el gobierno federal invertirá en la construcción de parques eólicos. “Estamos por decidir si vamos a invertir en la construcción de parques eólicos en el Istmo”, dijo.

Y detalló que tratará varios temas con los funcionarios federales, entre los que se encuentran algunos en materia de salud y educación.

“Tenemos como tarea lo de salud, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. En el caso educativo, vamos a seguir apoyando con las becas, rehabilitando planteles educativos. Ya casi terminamos de elaborar los contenidos de los libros de texto que se van a usar en el próximo periodo escolar”, especifico el mandatario.

Con información de Enrique Gómez