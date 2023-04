El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles luego de ausentarse unos tres días por el anuncio de un tercer Covid. Ante las especulaciones que surgieron sobre su estado de salud, el mandatario dio un mensaje en video para informar de lo sucedido.

Básicamente dijo que estaba bien, confirmó que sí sufrió un desmayo aunque transitorio, pero que por fortuna no fue nada de gravedad. Aprovechó también para mandar un mensaje a sus adversarios, y entre frases, esto fue lo que dijo…

* “Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa, en Veracruz, por el cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Mérida…”

* “Se me bajó la presión y estando en una reunión, evaluando el Tren Maya (…) como que me quede dormido, fue una especie de vaguido”.

* “No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en ambulancia a un hospital”.

* “El señor secretario (de la Defensa) pidió que me atendieran, yo no acepté, los charoleé, les dije: él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender”.

* “No hubo ninguna afectación en el corazón, el cerebro ni nada, decidí venir a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia área, pero no en camilla, venia yo consciente”.

*“Empezaron las especulaciones, porque mis adversarios tienen mucha imaginación, es como decirles ahora: muerto tu que matáis goza de cabal salud”.

* “Estoy trabajando, ya escribí borradores de dos discursos: para el día primero por el Dia del Trabajo y el 5 de mayo por la Batalla de Puebla”.

rcr