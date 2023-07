El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que lo quieren silenciar, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares para que se abstenga de emitir pronunciamientos sobre el proceso electoral de 2024, tras la denuncia presentada por Xóchitl Gálvez.

"Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable ¿Dónde queda la libertad de expresión?, ¿Y el derecho a la réplica?, ¿Y el derecho a disentir?", cuestionó.

Durante su conferencia matutina, dijo que revisará en qué términos viene la resolución y tomarán una decisión.

Sin embargo, como aún no recibe la notificación, pidió a Claudio X. González "que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras".

Además, dijo que en nueve años, la senadora del PAN recibió contratos por mil 500 millones de pesos, por lo que pidió aclarar este tema porque "el que nada debe, nada teme".

Reiteró que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, es la elegida para ser la candidata del bloque de oposición.

El presidente pidió detener las simulaciones, al señalar que supuestamente está a favor de la transparencia, pero sólo hace investigaciones en contra de su gobierno. Incluso, dijo que reciben financiamiento de Estados Unidos.

"Todas han resultado fallidas porque, en mi caso, no soy ratero. No soy ladrón. Me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Como no encuentran nada inventan, calumnian. Tienen a su servicio a todos los medios de manipulación, con honrosas excepciones", señaló.

El titular del ejecutivo expresó que es "un tiempo decadente" en cuanto a la información en México por el papel de los medios, los cuales acusó que están sometidos al poder económico.

